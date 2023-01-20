Председателем Общественной палаты Татарстана вновь стала Зиля Валеева

Председателем Общественной палаты Татарстана вновь избрана Зиля Валеева. Решение было принято единогласно на первом заседании этой организации VII состава. Мероприятие прошло с участием Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина и руководителя Администрации Президента РТ Асгата Сафарова.

Кандидатуру Валеевой предложила член Общественной палаты, ректор Казанского инновационного университета имени Тимирясова Асия Тимирясова. По ее мнению, прошедшие три года работы этой организации были «очень результативными и насыщенными». «Безусловно, росту достижений и значимости палаты способствовали авторитет, дальновидность и мудрость ее председателя Зили Валеевой», — сказала Тимирясова.

Председатель Общественной платы Татарстана избирается из числа членов организации, которых насчитывается 60, открытым голосованием. Его кандидатуру также выдвигают члены палаты.

После голосования Валеева поблагодарила собравшихся за доверие и выразила надежду на такую же поддержку в работе. В своем выступлении она заметила, что состав Общественной палаты нового созыва значительно обновился — на 57%. «Палата помолодела: средний возраст ее членов — 48 лет. Очень рада, что в составе палаты появились руководители общественных молодежных движений», — подчеркнула она.

По мнению Валеевой, Общественная палата как площадка диалога граждан и некоммерческого сектора с органами власти должна будет работать над новыми форматами и стремиться к достижению большей эффективности. «Впервые в России в прошлом году составлялся рейтинг Общественных палат. Организация Татарстана заняла второе место. Считаю, что это серьезная планка», — заявила она.

На заседании также были избраны заместители председателя Общественной палаты Татарстана. Ими стали проректор Казанского государственного энергетического университета Ирина Ахметова, председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров и ректор Казанского инновационного университета имени Тимирясова Асия Тимирясова.

Кроме того, были утверждены девять комиссий и 13 рабочих групп Общественной палаты РТ.