Председателем Общественного совета при Минкульте РТ стал Нияз Игламов

Председателем Общественного совета при Министерстве культуры РТ стал заведующий литературной частью Татарского государственного Академического театра имени Камала, арт-директор фестиваля «Науруз» Нияз Игламов.

«Смена состава Общественного совета при ведомстве обусловлена истечением срока полномочий предыдущего состава и необходимостью ротации его участников. Работа Общественного совета — это работа по велению сердца. Здесь находятся люди, которые горят этим и заинтересованы в том, что они могут и хотят что-то изменить», — сказала первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Пост председателя Общественного совета при Министерстве культуры Республики Татарстан занимал заслуженный работник культуры РТ Марсель Таишев.

«Конечно, я не могу претендовать на то, чтобы заменить Марселя Мазгаровича в плане опыта и его активной гражданской и жизненной позиции, но постараюсь компенсировать это активностью и своей живой связью с культурными учреждениями нашей республики. Надеюсь выстроить более активную деятельность с органами государственной власти и другими структурами, в частности, с бизнес-структурами, другими общественными организациями. Только выступая единым фронтом, мы можем отстаивать наши базовые принципы поддержания и развития общероссийской и национальной культуры», — пообещал Игламов.