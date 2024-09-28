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Политика 28 сентября 2024 14:09

Председателем Молодежного парламента при Госсовете РТ стал Дамир Нургалиев

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Председателем Молодежного парламента при Госсовете РТ второго созыва сроком на пять лет избран Дамир Нургалиев. Решение было принято на заседании.

«Хочу поблагодарить за то доверие, которое мне оказали. Надеюсь, мы с вами сможем найти общие точки соприкосновения, благодаря которым в дальнейшем молодежная политика республики и Молодежный парламент нашего региона станут сильнее», - сказал Нургалиев.

Всего на пост председателя Молодежного парламента при Госсовете РТ второго созыва претендовало семь кандидатов.

Нургалиев - член комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотического воспитания Общественной палаты РТ.

#молодежный парламент
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