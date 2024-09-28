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Председателем Молодежного парламента при Госсовете РТ стал Дамир Нургалиев
Председателем Молодежного парламента при Госсовете РТ второго созыва сроком на пять лет избран Дамир Нургалиев. Решение было принято на заседании.
«Хочу поблагодарить за то доверие, которое мне оказали. Надеюсь, мы с вами сможем найти общие точки соприкосновения, благодаря которым в дальнейшем молодежная политика республики и Молодежный парламент нашего региона станут сильнее», - сказал Нургалиев.
Всего на пост председателя Молодежного парламента при Госсовете РТ второго созыва претендовало семь кандидатов.
Нургалиев - член комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотического воспитания Общественной палаты РТ.
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