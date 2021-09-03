Председатель жюри XVII Казанского кинофестиваля Эльчин Мусаоглу прибыл в Татарстан

Известный азербайджанский кинорежиссер Эльчин Мусаоглу, возглавивший жюри XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, прибыл в столицу республики. В Доме Правительства Татарстана его принял вице-премьер республики Василь Шайхразиев. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в оргкомитете фестиваля.

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер, сценарист и продюсер Эльчин Мусаоглу наиболее известен своим фильмом «40-я дверь», титулованным на кинофестивалях в Америке, Азербайджане, Германии, Черногории и Казахстане, а также кинолентой «Набат» – номинантом Венецианского кинофестиваля и «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм».

Международный фестиваль мусульманского кино пройдет в столице Татарстана с 5 по 10 сентября. Фильмы будут оценивать деятели кино из 10 стран мира. Оргкомитетом принято более 580 заявок из 45 стран мира. Отборочной комиссией отобрано 50 фильмов в номинациях «Игровой полнометражный фильм», «Документальный полнометражный фильм», «Игровой короткометражный фильм», «Документальный короткометражный фильм» и «Национальный конкурс». В каждой из номинаций оказалось по одной татарстанской ленте.