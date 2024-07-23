Председатель ЖСК в Казани предстанет перед судом за травму ребенка на игровой площадке

В Казани готовится к судебному рассмотрению дело председателя правления жилищно-строительного кооператива. Он обвиняется в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к травмированию ребенка.

По данным следствия, инцидент произошел 18 мая 2023 года во дворе дома на улице Адоратского. Двухлетний мальчик, играя на установленном в 2021 году детском игровом комплексе, упал с лестницы и ударился головой о выступающий из земли кусок бетона. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Следователи установили, что председатель ЖСК не обеспечил безопасную эксплуатацию игрового оборудования. Это упущение и привело к несчастному случаю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Этот случай подчеркивает важность соблюдения норм безопасности при обустройстве детских площадок и ответственность управляющих организаций за их надлежащее содержание.

Исход дела может стать прецедентом для усиления контроля за безопасностью детских игровых зон в жилых комплексах.