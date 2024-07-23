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Председатель ЖСК в Казани предстанет перед судом за травму ребенка на игровой площадке
В Казани готовится к судебному рассмотрению дело председателя правления жилищно-строительного кооператива. Он обвиняется в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к травмированию ребенка.
По данным следствия, инцидент произошел 18 мая 2023 года во дворе дома на улице Адоратского. Двухлетний мальчик, играя на установленном в 2021 году детском игровом комплексе, упал с лестницы и ударился головой о выступающий из земли кусок бетона. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.
Следователи установили, что председатель ЖСК не обеспечил безопасную эксплуатацию игрового оборудования. Это упущение и привело к несчастному случаю.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Этот случай подчеркивает важность соблюдения норм безопасности при обустройстве детских площадок и ответственность управляющих организаций за их надлежащее содержание.
Исход дела может стать прецедентом для усиления контроля за безопасностью детских игровых зон в жилых комплексах.
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