Председатель Верховного суда РТ указал на ошибки в работе мировых судей

На различные ошибки в работе мировых судей сегодня указал Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов. Недовольство их деятельностью он выразил на итоговом заседании коллегии Министерства юстиции РТ.

По словам Гилазова, некоторые мировые судьи с ошибками указывают сведения приказов о взыскании денег в бюджет. Другие же по полгода не подавали сведения о судебных приказах, в работу мировых судей приходилось вмешиваться Верховному суду РТ.

Также некоторые судьи неверно указали сведения о заключении фигурантов дел под стражу, суммы исков.

«Разочарованность вызывает и работа председателей судов. Они должны отвечать и обращать внимание на работу не только федеральных судей, но и мировых. Между тем, анализируя основной показатель работы мировых судей, а именно утверждение судебных актов, – их работа оценивается на высоком уровне. Число обжалований судебных актов за 2022 год было на минимальном уровне», – отметил Гилазов.

В конце своего выступления, председатель Верховного суда РТ попросил устранить все недостатки в работе мировых судей.