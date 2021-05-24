news_header_top_970_100
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 мая 2021  11:10
Алина Файзрахманова

Председатель Верховного суда РТ рассказал о рисках цифровизации судебной системы

news_top_970_100

Активное развитие цифровизации и использование новых технологий в судебной системе несет определенные риски, рассказал Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов на круглом столе по теме «Цифровизация правосудия: риски и перспективы развития» на XVI международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

По его словам, в период пандемии суды были вынуждены в ускоренном режиме внедрять новые информационные технологии, например, участие в судебных процессах через интернет, подача судебных документов в электронном виде и т.д. 

«Кроме того, на сегодняшний день в судебной системе уже применяется искусственный интеллект для выполнения каких-то элементарных задач. Вместе с тем, попытки его внедрения вызывают обеспокоенность юристов: не вытеснит ли искусственный интеллект живого судью? Во многих нормах процесса есть такие оценочные понятия, как справедливость, совесть, добросовестность, злоупотребление правом, судейское усмотрение. Сможет ли искусственный интеллект применять те черты, который присущи только человеку?» – рассказал Ильгиз Гилазов.

Автор фото: Алина Файзрахманова

Более того, Председатель Верховного суда РТ отметил еще один спорный вопрос внедрения искусственного интеллекта в судебную систему: согласятся ли люди, чтобы их судил не человек, а некое абстрактное существо? 

«Этот вопрос находится в плоскости не технологий, а этики. В сегодняшней действительности нельзя заменить судью искусственным интеллектом, но можно ему помочь. На нас, представителей юридической профессии, возложена обязанность по подготовке к планируемым переменам. Мы должны сделать так, чтобы они были осознанными, обоснованными, направленными не только на пользу судебной системы, но и на разумный баланс интересов гражданина, государства и общества», – заключил Ильгиз Гилазов.

#искусственный интеллект #судебная система
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное