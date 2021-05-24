Председатель Верховного суда РТ рассказал о рисках цифровизации судебной системы

Активное развитие цифровизации и использование новых технологий в судебной системе несет определенные риски, рассказал Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов на круглом столе по теме «Цифровизация правосудия: риски и перспективы развития» на XVI международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

По его словам, в период пандемии суды были вынуждены в ускоренном режиме внедрять новые информационные технологии, например, участие в судебных процессах через интернет, подача судебных документов в электронном виде и т.д.

«Кроме того, на сегодняшний день в судебной системе уже применяется искусственный интеллект для выполнения каких-то элементарных задач. Вместе с тем, попытки его внедрения вызывают обеспокоенность юристов: не вытеснит ли искусственный интеллект живого судью? Во многих нормах процесса есть такие оценочные понятия, как справедливость, совесть, добросовестность, злоупотребление правом, судейское усмотрение. Сможет ли искусственный интеллект применять те черты, который присущи только человеку?» – рассказал Ильгиз Гилазов.

Автор фото: Алина Файзрахманова

Более того, Председатель Верховного суда РТ отметил еще один спорный вопрос внедрения искусственного интеллекта в судебную систему: согласятся ли люди, чтобы их судил не человек, а некое абстрактное существо?

«Этот вопрос находится в плоскости не технологий, а этики. В сегодняшней действительности нельзя заменить судью искусственным интеллектом, но можно ему помочь. На нас, представителей юридической профессии, возложена обязанность по подготовке к планируемым переменам. Мы должны сделать так, чтобы они были осознанными, обоснованными, направленными не только на пользу судебной системы, но и на разумный баланс интересов гражданина, государства и общества», – заключил Ильгиз Гилазов.