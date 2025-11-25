news_header_top
Общество 25 ноября 2025 14:52

Председатель Верховного суда РТ представил кандидатуры пяти мировых судей

Фото: Пресс-служба Госсовета РТ
Фото: Пресс-служба Госсовета РТ

В столице Татарстана прошло совместное заседание Комитета по законности и правопорядку и Экспертного совета при комитете. В ходе заседания были утверждены рекомендации по пяти кандидатам на должность мировых судей. Кандидатуры представил председатель Верховного суда республики Азат Гильмутдинов.

По итогам рассмотрения комитет рекомендовал Государственному Совету избрать:

Светлану Закирову — судебный участок №1 по Бавлинскому району (срок полномочий 3 года);
Эльнару Гараеву — судебный участок №12 по Советскому району Казани (срок полномочий 3 года);
Булата Мухаметшина — судебный участок №6 по Вахитовскому району Казани (без ограничения срока полномочий);
Марию Соколовскую — судебный участок №1 по Зеленодольскому району (без ограничения срока полномочий).

Кроме того, депутаты согласовали кандидатуру находящейся в отставке судьи Светланы Дарьиной для возложения исполнения обязанностей мирового судьи по судебному участку №1 города Набережные Челны.

#мировые судьи #госсовет рт #назначения
