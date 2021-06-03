Председатель Верховного Суда РТ поздравил с новосельем чистопольских мировых судей

Председатель Верховного Суда Республики Татарстан Ильгиз Гилазов посетил Чистополь и поздравил с новосельем мировых судей, которые недавно переехали в капитально отремонтированное помещение бывшего городского суда. Об этом сообщает «Чистополь-информ».

«Такие условия создаются не только для работников аппарата мировых судей, но и для тех людей, которые придут сюда для разрешений своих спорных правоотношений. А когда негде посидеть, стены обшарпаны, тесно, очереди, какое уважение может быть к власти. Поэтому я рад, что руководство нашей республики с пониманием относится и создает надлежащие условия для работы судей», — отметил Ильгиз Гилазов.

Муниципальное здание было передано Министерству юстиции РТ на безвозмездной основе. Капитальный ремонт в нем проводился по государственной программе «Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 — 2023 годы».

Сумма капитальных вложений — 29 787,7 тыс. рублей. В здании были организованы кабинеты судей, залы судебных заседаний, работников их аппаратов, конвойное помещение, зал для рассмотрения дел для маломобильных групп населения, уголовных дел, пандус, серверная, архивные помещения, комната для приема пищи, оборудован пандус.

Председатель Верховного Суда РТ поблагодарил судей за труд, а затем вручил награды ветеранам и отличившимся сотрудникам.