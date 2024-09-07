Председатель УИК в Актаныше: «Люди видят работу и верят в чистоту выборов»

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

На избирательном участке №831 в Актаныше кипит работа. Здесь, в здании начальной школы гуманитарной гимназии-интерната для одаренных детей, идет подготовка к важному событию — выборам депутатов Государственного Совета Республики Татарстан. Председатель избирательной комиссии Айгуль Галимзянова рассказала о мотивации и целях на этом ответственном посту.

— Айгуль Радисовна, что побудило вас стать председателем избирательной комиссии?

— С момента открытия избирательной комиссии в 57 квартале села Актаныш в 2015 году я занимаю эту должность. Когда мне предложили стать председателем, я сначала испугалась. Но после слов тогдашнего главы района: «Айгуль Радисовна, ты решительная, деятельная и точная», я согласилась.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

— Какие цели вы ставили перед собой на этом посту?

— Ранее о выборах ходило много негативных слухов: «Почему я должен идти на выборы? Все равно выберут за нас». Я стремилась устранить эти стереотипы. Теперь могу с уверенностью сказать, что негативных настроений становится все меньше. Люди видят работу комиссии и верят в чистоту выборов. У нас установлены видеокамеры, ведется онлайн-трансляция. Как мать троих детей, я не могу допустить нарушений. Выборы — это будущее людей. Мы разные, но нас объединяет задача сделать выборы открытыми и легитимными.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

— Что входит в ваши обязанности при организации выборов?

— Основная обязанность — четкое и прозрачное ведение избирательного процесса. Я работаю с членами комиссии: составляем графики, списки, организуем доставку бюллетеней и устанавливаем оборудование для видеонаблюдения. За всю работу отвечает председатель комиссии.

— Доверяете ли вы членам своей комиссии?

— Доверяю им так же, как верю в себя. Без этого невозможно вести деятельность.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

— Из каких профессий сформирована ваша комиссия?

— В составе комиссии есть учитель, главный бухгалтер, работник коммунального хозяйства и пенсионеры. Это члены партий, а также представители по месту жительства.

На участке №2831 свои голоса отдадут 1474 гражданина, среди которых 28 человек будут голосовать впервые. Под руководством Айгуль Галимзяновой здесь уверены в прозрачности и честности выборов, что является важным шагом к укреплению доверия граждан к избирательной системе.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Выборы депутатов Госсовета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой