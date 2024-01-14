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Председатель ТИК Ново-Савиновского района Казани награждена медалью «Волонтеру России»
Председатель территориальной избирательной комиссии Ново-Савиновского района Казани Ольга Малышева отмечена медалью «Волонтеру России». Об этом сообщили в ЦИК Татарстана.
В Центризбиркоме рассказали, что Малышева награждена за активную добровольческую деятельность и поддержку участников специальной военой операции.
Награду вручили ветеран диверсионно-разведывательного батальона «Енисей», депутат Казгордумы Альфред Валиев и член ЦИК РТ Сергей Видисенков.
Фото: https://t.me/cik_rt
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