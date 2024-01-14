Председатель ТИК Ново-Савиновского района Казани награждена медалью «Волонтеру России»

Председатель территориальной избирательной комиссии Ново-Савиновского района Казани Ольга Малышева отмечена медалью «Волонтеру России». Об этом сообщили в ЦИК Татарстана.

В Центризбиркоме рассказали, что Малышева награждена за активную добровольческую деятельность и поддержку участников специальной военой операции.

Награду вручили ветеран диверсионно-разведывательного батальона «Енисей», депутат Казгордумы Альфред Валиев и член ЦИК РТ Сергей Видисенков.

Фото: https://t.me/cik_rt