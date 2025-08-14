Глава Союзлегпрома РТ разъяснила, каким будет ГОСТ на школьную форму с сентября

С сентября в России вступит в силу новый ГОСТ для школьной формы, который будет касаться качества и состава одежды, а не ее вида. Об этом сообщила «Татар-информу» председатель правления Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности РТ Ирина Купряхина.

Ранее Минпросвещения РФ представило новый формат школьной формы.

«Никто не собирался вводить новую школьную форму. У нас появился новый ГОСТ на форму, и он входит в применение с начала осени. И это про то, из какого состава должна быть форма у школьников, а не про ее общий вид», – пояснила Купряхина.

По ее словам, в новом ГОСТе прописано, что школьная форма должна быть изготовлена из тканей с хорошей воздухопроницаемостью, способностью отводить влагу и не вызывать аллергических реакций. Регламентируются характеристики подкладочных материалов, фурнитуры (без острых краев и кромок) и точное соответствие размерам типовых детских фигур.

«Состав ткани должен содержать не менее 35% натуральных волокон (шерсть, вискоза), если рубашки, то это хлопок. Новых оттенков в школьной форме не будет», – сообщает председатель.

ГОСТ не будет распространяться на обувь и форму для физкультуры.

«Но, касаемо обуви, сейчас многие школы требуют, чтобы подошва у туфель была белого цвета, которая не оставит черных следов на полу», – заключила она.