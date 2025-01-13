Ильшат Аминов: Взрывной рост инфополя ставит перед СМИ новые задачи

Председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати.

«Сегодня праздник всех, кто не жалеет душу и талант для того, чтобы в любое время читатели, зрители, слушатели получили самые свежие новости, нашли в бесконечном информационном потоке ответы на все свои вопросы. Говорят, что при современном развитии технологий каждый легко может стать журналистом. Не согласен! Да, очень просто выложить в сеть видео или пост. Но только профессионалы знают, какую силу имеет каждое написанное или произнесенное слово; сколько труда нужно для того, чтобы снять уникальный сюжет; как сложно проследить причинно-следственные связи и дать анализ событиям и фактам», - отметил Аминов в поздравлении.

Он добавил, что этот праздник приурочен к выходу в свет первой российской газеты. Но сегодня, как отметил Аминов, медиасреда стала намного разнообразнее: печатные издания, телеканалы, радиостанции, интернет-сайты, блогосфера.

«Взрывной рост информационного поля ставит перед нами и новые задачи – не просто доносить оперативную и достоверную информацию, а быть маяками для наших читателей, зрителей и слушателей, чтобы помочь им найти в этом потоке самые важные события и не потерять нравственные ориентиры», - считает председатель Союза журналистов РТ.

Особо Аминов поздравил корреспондентов, телеоператоров, обозревателей различных СМИ России, и Татарстана в том числе, которые, рискуя жизнью, работают в зоне СВО. Они, подчеркивает Аминов, доносят до нас факты о ситуации в зоне боевого соприкосновения, рассказывают о подвиге российских военных.

Он также пожелал всем представителям отрасли бесконечной энергии, неисчерпаемых идей, творческого развития, интересных встреч и признательной аудитории.

«Пусть наша трудная, но такая интересная профессия приносит всем радость творчества и остается любимой на всю жизнь! Крепкого здоровья, счастья, стабильности и оптимизма вам и вашим близким!», - добавил Аминов.