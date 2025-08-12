Председатель союза китайских предпринимателей Лицюнь высоко оценил качество дорог России

Качество российских дорог соответствует международному уровню, такое мнение на открытии второго этапа автопробега БРИКС в Казани высказал председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

«По качеству дорог могу сказать – это международный класс», – отметил он.

Напомним, бизнес-часть автопробега БРИКС по скоростным дорогам «Автодор» стартовала сегодня в столице Татарстана у стен Казанского Кремля. Впервые мероприятие объединило представителей делового сообщества и студентов из стран БРИКС. Маршруты пройдут по территории Свердловской области, Башкортостана, Татарстана, Нижегородской и Владимирской областей. Финальной точкой станет Москва, куда участники приедут 15 августа.

«Автопробег БРИКС – самый масштабный международный проект, и сегодня начинается этап из Казани в Москву. Китайские компании активно участвуют, привезли много автомобилей. Казань – ключевая точка маршрута, а через неделю здесь пройдет второй форум РОСТКИ, мы пригласили более 100 китайских компаний», – подчеркнул Чжоу Лицюнь.

Он также отметил, что автопробег открывает широкие возможности для обмена опытом, сотрудничества и подписания взаимовыгодных соглашений между российскими и китайскими предприятиями.

«Мы начали помогать в организации этого мероприятия еще в марте. Это важно не только для бизнеса, но и для укрепления отношений между нашими странами», – добавил он.

В 2025 году Татарстан продолжает масштабную модернизацию дорожной сети, укрепляя логистические маршруты и транспортную инфраструктуру. Эти меры способствуют экономическому росту и повышению качества жизни в регионе.

По инициативе Раиса Республики Рустама Минниханова на дорожные работы в текущем году дополнительно направлено 20 млрд рублей, благодаря чему общий бюджет программы превысил 79 млрд рублей. Эти средства позволят отремонтировать более 1,3 тыс. км дорог, включая магистрали Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Особое внимание уделяется районам республики: работы ведутся в 12 муниципалитетах – от Агрызского до Чистопольского. Помимо основных трасс, программа включает ремонт подъездов к СНТ, фермерским хозяйствам и детским лагерям, что особенно важно для развития сельских территорий.

В Заинском районе уже завершен капитальный ремонт участка федеральной трассы Набережные Челны – Заинск – Альметьевск протяженностью 1,4 км (км 72,5 – км 73,9). Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при общем финансировании 42,3 млн рублей (33,4 млн – федеральный бюджет, 8,9 млн – республиканский).

Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал ключевую роль дорожной сети в экономике региона.

«Модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры – неотъемлемый фактор динамичного развития Татарстана. Мы уделяем особое внимание не только качеству покрытия, но и безопасности движения», – отмечал он.

До конца года планируется завершить ремонт ключевых участков, включая трассы федерального значения, и продолжить реализацию долгосрочной программы.

В прошлом году на дорожное строительство в республике было направлено 82,9 млрд рублей. Среди крупных объектов: Обход Набережных Челнов и Нижнекамска (79 млрд); платная трасса Алексеевское – Альметьевск (102 млрд); участки Вознесенского тракта (39,4 млрд).

Развитие дорожной сети способствует привлечению инвестиций и укреплению статуса Татарстана как международного делового центра. В 2024 году республика успешно провела XVI саммит БРИКС, Игры Будущего и KazanForum, подтвердив свою роль в глобальной экономике.