Председатель Союза фотографов РТ Рамиль Гали дебютировал с книгой «Казань из кофра»

Казанский фотограф, корифей профессии и председатель Союза фотографов Татарстана Рамиль Гали издал первую книгу-фотоальбом своих работ. «Казань из кофра» включает 150 снимков современного города с тысячелетней историей и будет презентована в здании «Татмедиа» 16 ноября.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Тираж книги – тысяча экземпляров. Она обязательно поступит во все библиотеки республики и будет доступна всем, увлекающимся фотографией и желающим обратить внимание на разные акценты, сосуществующие в нашем многонациональном городе. Ведь эта книга, как котел: в нее, как ингредиенты в большой казан, попали снимки разных сторон жизни Казани – спорта, архитектуры, повседневной жизни, культуры и т.д. То смешение национальных культур, людей, которое есть в Татарстане, – это ведь лучшая палитра народов мира», – рассказал «Татар-информу» об альбоме Рамиль Гали.

Первоначально, также добавил он, в книгу должно было войти 300 снимков, но в связи с внешними обстоятельствами, удорожанием и даже дефицитом бумаги в некоторый момент, в финальный макет издания вошло в два раза меньше кадров. К слову, макет альбома был разработан Татарским книжным издательством, рецензентом и автором вводной статьи стала искусствовед, сотрудник Музея ИЗО РТ Дина Ахметова, а отпечатали книгу в Белгородской области.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Большинство кадров в “Казани из кофра” – цветная печать, но есть и несколько черно-белых снимков. Помимо библиотек книгу также можно будет приобрести в свободной продаже», – пообещал председатель Союза фотографов РТ.

Начало презентации книги запланировано на 14.00.