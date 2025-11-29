Председатель союза дачников рассказал, как подготовить дачу к празднованию Нового года

Празднование Нового Года на даче может подарить массу незабываемых впечатлений и единение с природой, считает Депутат Государственной думы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В беседе с RT он рассказал, как подготовить к этому дом, чтобы все прошло не только весело, но и безопасно.

В первую очередь эксперт посоветовал проверить исправность электроприборов и включить систему отопления, плавно и без перепадов повышая температуру, чтобы избежать короткого замыкания.

Особенное внимание стоит уделить водопроводу и разморозке труб. Эксперт настоятельно предостерег от использования для этого открытого огня, предлагая применять более безопасные методы, например, тепловентилятор.

«Обязательно проверьте, нет ли наледи на крыше и вокруг дома. Очистите пути для подхода и подъезда. Также убедитесь в исправности дымохода и печи, если вы планируете их использовать. Прежде чем разжечь огонь, убедитесь в хорошей тяге», – подытожил депутат Госдумы.