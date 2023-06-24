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Глава Совета ветеранов «Боевое братство» в РТ: «Они некомпетентны в своих претензиях»
Председатель Совета татарстанского республиканского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Рафаэль Шакирзянов рассказал «Татар-информу» о своем видении ситуации с ЧВК «Вагнер».
По его мнению, сейчас страна ведет боевые действия, поставлены определенные задачи и соблюдается определенная конфиденциальность в части информации.
«Скажем так, различным подразделениям достается "свой кусок" информации. Тот, который нужен непосредственно для их задач. Кому-то, например, нужно прорвать оборону, кому-то закрепиться на позиции. И я считаю, что ЧВК «Вагнер» некомпетентно высказали свои претензии к правительству», – рассказал Рафаэль Шакирзянов.
По его словам, полной картиной происходящего в зоне СВО владеет только Верховный Главнокомандующий. Все силовые структуры, задействованные в операции, ежедневно передают президенту России свежие данные, работают коллегиально.
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