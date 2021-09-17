Председатель СМО Татарстана Экзам Губайдуллин проголосовал на выборах в Госдуму

В первый день голосования на выборах в Госдуму на казанском участке №65, расположенном в 96-й гимназии, проголосовал председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин.

Сделав свой выбор, Губайдуллин отметил, что считает важным поддержать депутатов, которые в дальнейшем будут помогать успешному развитию Татарстана, в том числе в реализации республиканских программ и нацпроектов.

«Депутаты прошлых созывов провели качественную работу, нужно отметить их вклад в развитие республики, в ее сегодняшний облик. И вновь избранные депутаты, надеюсь, будут работать также продуктивно», — заявил председатель ассоциации СМО Татарстана.

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с «майскими» указами Президента РФ Владимира Путина.