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17 сентября 2021  18:12

Председатель СМО Татарстана Экзам Губайдуллин проголосовал на выборах в Госдуму

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В первый день голосования на выборах в Госдуму на казанском участке №65, расположенном в 96-й гимназии, проголосовал председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин.

Сделав свой выбор, Губайдуллин отметил, что считает важным поддержать депутатов, которые в дальнейшем будут помогать успешному развитию Татарстана, в том числе в реализации республиканских программ и нацпроектов.

«Депутаты прошлых созывов провели качественную работу, нужно отметить их вклад в развитие республики, в ее сегодняшний облик. И вновь избранные депутаты, надеюсь, будут работать также продуктивно», — заявил председатель ассоциации СМО Татарстана. 

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с «майскими» указами Президента РФ Владимира Путина.

#Выборы 2021
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