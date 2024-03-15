Председатель СМО РТ Экзам Губайдуллин проголосовал на выборах Президента РФ

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин вместе с супругой Суфией пришли на 65-й избирательный участок и отдали свои голоса на выборах Президента России. Как сообщили в пресс-службе Совета, избирательный пункт находился казанской Гимназии №96.

После голосования Губайдуллин подчеркнул, что избирательная кампания впервые проходит в условиях проведения спецоперации и западных санкций. Именно поэтому россиянам важно объединиться и проявить свою гражданскую позицию.

«От нашего сегодняшнего выбора зависит будущее нашей страны, будущее наших детей и внуков. Мы уверены, что в ходе голосования татарстанцы проявят высокую активность, сделают правильный выбор, отдав свои голоса за сильную и могучую Россию!», - прокомментировал Губайдуллин.

фото: пресс-служба Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ»