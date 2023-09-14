Председатель СКР запросил доклад о результатах проверки строительства дома в Альметьевске

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о результатах проверки строительства многоэтажки в Альметьевске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

В одной из публикаций в соцсети жители многоэтажки по улице Ленина высказывают сомнения по поводу соблюдения норм строительства дома по соседству. По мнению жильцов, эта стройка ущемляет их права.

Как выяснилось, изначально на участке были заложены фундаменты под два отдельно стоящих дома и на значительном расстоянии от соседних, но застройщик сменился, вследствие этого изменился проект.

В настоящее время организована доследственная проверка.