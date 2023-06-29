Председатель промкластера РТ: Работаем над тем, как увеличить поставки в Беларусь

Промкластер Татарстана планирует увеличить импорт и экспорт материалов и комплектующих между республикой и Белоруссией. Об этом заявил председатель промышленного кластера РТ Сергей Майоров в рамках форума регионов России и Беларуси.

«В апреле на встрече с [Президентом Белоруссии] Александром Лукашенко приняли решение увеличить товарооборот между республиками до 2 млрд долларов. И сейчас мы смотрим, как нам это сделать за счет дополнительной закупки материалов, комплектующих, оборудования из Беларуси, а также работаем над тем, как увеличить поставки в Республику Беларусь», – заявил он.

Отметим, что на форуме с белорусским металлургическим комбинатом было подписано соглашение о поставке дополнительной продукции по металлопрокату. Также прошла встреча с BKM HOLDING, где обсуждался вопрос о поставке троллейбусов и трамваев в Набережные Челны, Альметьевск и Казань.