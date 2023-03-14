Председатель общественного совета при Минобороны РФ встретился с руководителями СМИ РТ

Председатель общественного совета при Министерстве обороны РФ Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец» и президент Союза журналистов Москвы, рассказал руководителям татарстанских СМИ о текущей работе Правительства РТ и различных обстоятельствах специальной военной операции на Украине.

«Я как человек, который бывает на многих совещаниях Минобороны России, имеет контакты со многими военнослужащими, хочу сказать, что есть абсолютная уверенность, что мы завершим специальную военную операцию с успехом», — заявил Гусев.

В частности, по словам журналиста, российская дальняя авиация начала применять новейшее современное вооружение, которое не имеет аналогов в мире (судя по всему, речь шла о гиперзвуковых ракетах «Кинжал» — прим. Т-и).

Во встрече также приняли участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев, генеральный директор телерадиокомпании «Татарстан — Новый век» и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов, журналистика и телеведущая Арина Шарапова, а также руководители ведущих татарстанских СМИ.

Перед мероприятием почетные гости ознакомились с выставкой фотокорреспондента «Татар-информа» Михаила Захарова, посвященной Лисичанску, а также посетили с экскурсией само агентство.