Председатель общества «Динамо» Гулевский поздравил ФСО «Динамо» РТ со 100-летием

Фото: fcdynamo.ru

Во время торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня образования Физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан, председатель Всероссийского общества «Динамо» Анатолий Гулевский поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова и ветеранов татарстанских «динамовцев» с этой солидной датой.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, дорогие ветераны, дорогие динамовцы, дорогие друзья! Позвольте от имени Центрального совета Всероссийского спортивного общества "Динамо" поздравить татарстанскую организацию "Динамо" со столетним юбилеем.

В далеком 1923 году по инициативе группы сотрудников ОГПУ в Москве, с санкции Феликса Дзержинского, была создана первая пролетарская спортивная организация для развития физической культуры и спорта силовых структур», – подчеркнул Гулевский.