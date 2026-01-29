news_header_top
29 января 2026 18:42

Председатель общества «Динамо» Гулевский поздравил ФСО «Динамо» РТ со 100-летием

Фото: fcdynamo.ru

Во время торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня образования Физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан, председатель Всероссийского общества «Динамо» Анатолий Гулевский поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова и ветеранов татарстанских «динамовцев» с этой солидной датой.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, дорогие ветераны, дорогие динамовцы, дорогие друзья! Позвольте от имени Центрального совета Всероссийского спортивного общества "Динамо" поздравить татарстанскую организацию "Динамо" со столетним юбилеем.

В далеком 1923 году по инициативе группы сотрудников ОГПУ в Москве, с санкции Феликса Дзержинского, была создана первая пролетарская спортивная организация для развития физической культуры и спорта силовых структур», – подчеркнул Гулевский.

