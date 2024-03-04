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Председатель нижней палаты парламента Казахстана Кошанов посетит Казань
Председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Ерлан Кошанов посетит Казань в рамках своего визита в РФ. Также в его планах – посещение Москвы. К слову, гость уже прибыл в Россию, пишет ТАСС.
Кошанов пробудет в России 4-5 марта. В столице РТ председатель нижней палаты Казахстана встретится с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным. Встречу посвятят обсуждению планов относительно развития межпарламентского сотрудничества, а также сотрудничества в экономике, культуре и образовании.
В Москве председатель Мажилиса встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
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