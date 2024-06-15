Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Председатель «Многодетных семей РТ» о воспитании: Дети зеркалят родителей
В семье должны царить любовь и дружба – дети зеркалят взрослых, и если родители ругаются, то подобная модель поведения может проявиться и у ребенка. Об этом в «Интервью без галстука» сказал председатель организации «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов. Видео опубликовано на сайте «Татарстан 24».
«В первую очередь воспитывать детей нужно в любви, в дружбе. Дети зеркалят нас. Если ругаются родители, скорее всего, некие подобные сценарии могут быть и у ребенка. Нас почти не учат, как воспитывать, не было серьезной и большой науки такой», – отметил гость программы.
Он подчеркнул, что родители не всегда обсуждают со своими детьми какие-то глобальные вопросы, а также часто вместо воспитания предпочитают провести время в Сети.
«Взрослые заняты работой, к тому же семьи оказываются в цепких объятиях глобальных сетей. Часть взрослых предпочитает провести время в сети, а не заниматься воспитанием», – сказал руководитель общественной организации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»