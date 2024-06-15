Председатель «Многодетных семей РТ» о воспитании: Дети зеркалят родителей

В семье должны царить любовь и дружба – дети зеркалят взрослых, и если родители ругаются, то подобная модель поведения может проявиться и у ребенка. Об этом в «Интервью без галстука» сказал председатель организации «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов. Видео опубликовано на сайте «Татарстан 24».

«В первую очередь воспитывать детей нужно в любви, в дружбе. Дети зеркалят нас. Если ругаются родители, скорее всего, некие подобные сценарии могут быть и у ребенка. Нас почти не учат, как воспитывать, не было серьезной и большой науки такой», – отметил гость программы.

Он подчеркнул, что родители не всегда обсуждают со своими детьми какие-то глобальные вопросы, а также часто вместо воспитания предпочитают провести время в Сети.

«Взрослые заняты работой, к тому же семьи оказываются в цепких объятиях глобальных сетей. Часть взрослых предпочитает провести время в сети, а не заниматься воспитанием», – сказал руководитель общественной организации.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.