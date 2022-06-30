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Татарский мир
30 июня 2022  13:12
Дмитрий Киселев

Председатель меджлиса татар Афганистана примет участие во Всеафганском съезде старейшин

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Председатель меджлиса татар Афганистана примет участие во Всеафганском съезде старейшин
Фото: © «Татар-информ»

В Кабуле пройдет съезд Всеафганского совета старейшин (Лойя-Джирга). В работе съезда примут участие авторитетнейшие старейшины Афганистана и представители 12 исламских стран. В состав делегации старейшин Афганистана был включен и председатель меджлиса татар Афганистана Альхадж Ахмад Бей Татар.
 
«Более трех тысяч исламских богословов и старейшин племен Афганистана собрались на съезд Всеафганского совета старейшин в столице Афганистана. В нем примут участие восемь делегатов представительства Благотворительного патриотического фонда мусульман России в Кабуле и 536 старейшин и богословов татарской общины», – отметил в разговоре с журналистом «Татар-информа» генеральный директор фонда Рустам Хабибуллин.

В рамках мероприятий Лойя-Джирги в министерстве иностранных дел Афганистана состоялось заседание международной исламской конференции под председательством министра Амир Хана Муттаки.
 
«На заседании участники обсудили международную ситуацию, пути преодоления экономического кризиса и вопросы образования детей в Афганистане», – рассказал о повестке заседания глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

В Кабуле утром произошел сильный взрыв и стрельба. В городе усилены меры безопасности в связи со съездом.

Последняя Лойя-Джирга Афганистана созывалась в августе 2020 года.

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