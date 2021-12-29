Председатель КС Зорькин допустил снятие моратория на смертную казнь в РФ

В будущем в России может быть возвращена такая мера наказания, как смертная казнь. Об этом заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в новой книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», которая выложена на сайте суда.

Председатель КС в своей работе напомнил, что в России действует бессрочный мораторий на назначение и применение высшей меры наказания. Это было условием для вступления страны в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил введение моратория, но формально не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодательная власть.

«То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», — прокомментировал этот момент Зорькин.

Глава КС объяснил такую теоретическую возможность тем, что, на его взгляд, вопрос о применении смертной казни нельзя считать полностью решенным, пока существует практика умышленных убийств.

По мнению Валерия Зорькина, многое зависит от общей правовой ситуации в государстве. Только прочный и уверенный в себе правопорядок «позволит удержать сделанную нами уступку, отход от требований правового принципа равенства», убежден он.