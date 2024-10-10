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Общество 10 октября 2024 12:12

Председатель Комитета РТ по охране ОКН проведет прямой эфир

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Председатель Комитета РТ по охране ОКН проведет прямой эфир
Иван Гущин
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

В пятницу, 11 октября, пройдет прямой эфир с председателем Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иваном Гущиным.

Спикер расскажет о реставрации знаковых объектов в преддверии саммита БРИКС в Казани, цифровизации наследия, сохранении исторических территорий и объектов деревянного зодчества.

Трансляцию можно будет посмотреть в сообществе «Республика Татарстан» в соцсети «Вконтакте».

Также жители республики могут задать интересующие вопросы спикеру в комментариях под постом. Начало эфира в 11:00.

Гущин Иван Николаевич
Гущин Иван Николаевич
Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Родился 13 июня 1983 года в Казани.

В 2005 году окончил Татарско-американский региональный институт по специальности «мировая экономика», бухгалтер-экономист, в 2012 году – Казанский филиал российской академии правосудия» по специальности «юриспруденция», юрист. Прошел ряд программ по профессиональной переподготовке.

С 2007 года работал в Министерстве юстиции Республики Татарстан заместителем начальника отдела обеспечения деятельности по предрегистрационной подготовке документов, заместителем начальника отдела организационной работы, заместителем начальника отдела информационно-аналитической работы, координации и планирования.

С 2011 по 2015 год был главным советником организационного отдела Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Три года занимал должность заместителя начальника Управления – заведующего отделом антикоррупционного мониторинга Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.

В июне 2018 года назначен председателем Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Награжден медалью «За доблестный труд», имеет ряд поощрений.

#комитет рт по охране объектов культурного наследия #Иван Гущин #прямой эфир
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