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В медицинской олимпиаде в Казани приняли участие 200 студентов из разных городов
В Казани проходит Всероссийская Олимпиада «Medical quest. Готов к санитарной обороне».
В церемонии открытия приняли участие директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов, Главврач РКБ Рафаэль Шавалеев, Председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.
Как сообщила «Татар-информу» пресс-служба регионального отделения «Единой России», в олимпиаде принимают участие 14 команд из разных городов, а это более 200 участников.
В первый день олимпиады ребята проходили квест по первой помощи, были созданы реальные условия в ЧС с пострадавшими, участники должны были провести сортировку в зависимости от состояния и травмы и оказать первой помощи при неотложных состояниях.
Во второй день олимпиады прошел хирургический этап, в котором студенты применяли свои знания в сердечно-сосудистой и абдоминальной хирургии, травматологии, пластической и микрохирургии.
Олимпиада «Medical quest. Готов к санитарной обороне» проходит в седьмой раз и вызывает большой интерес.
Олимпиада приуроченная к 220-ти летию Казанского Федерального (Приволжского) Университета.
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