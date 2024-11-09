В медицинской олимпиаде в Казани приняли участие 200 студентов из разных городов

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В Казани проходит Всероссийская Олимпиада «Medical quest. Готов к санитарной обороне».

В церемонии открытия приняли участие директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов, Главврач РКБ Рафаэль Шавалеев, Председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

Как сообщила «Татар-информу» пресс-служба регионального отделения «Единой России», в олимпиаде принимают участие 14 команд из разных городов, а это более 200 участников.

В первый день олимпиады ребята проходили квест по первой помощи, были созданы реальные условия в ЧС с пострадавшими, участники должны были провести сортировку в зависимости от состояния и травмы и оказать первой помощи при неотложных состояниях.

Во второй день олимпиады прошел хирургический этап, в котором студенты применяли свои знания в сердечно-сосудистой и абдоминальной хирургии, травматологии, пластической и микрохирургии.

Олимпиада «Medical quest. Готов к санитарной обороне» проходит в седьмой раз и вызывает большой интерес.

Олимпиада приуроченная к 220-ти летию Казанского Федерального (Приволжского) Университета.