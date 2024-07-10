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СВО 10 июля 2024 12:44

Председатель казанского «Союза отцов» призвал заботиться о семьях бойцов СВО

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Председатель казанского «Союза отцов» призвал заботиться о семьях бойцов СВО
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Председатель всероссийского регионального отделения «Союза отцов» в Татарстане, директор благотворительного фонда «Сила в детях» Адель Загретдинов на пресс-конференции в «Татар-информе» призвал окружающих быть более внимательными к семьям бойцов спецоперации.

«Мы должны помогать семьям наших братьев, отцов и дедов, которые находятся на СВО на данный момент. Мы прекрасно понимаем, что если отцы ушли защищать нашу Родину, мы должны помочь. И всех призываю к этому. Присмотритесь к соседям — кому-то дров нарубить, кому-то огород полить, гвоздь забить», — заявил спикер.

Адель Загретдинов также напомнил, что региональная общественная организация Республики Татарстан «Союз отцов» является одной из старейших в стране. За прошлый год было проведено более 60 мероприятий, в которых приняли участие тысячи отцов. Самые значимые из них — это проведенный в апреле 2023 года форум в рамках проекта «Папы против травли», где собрались представители более 30 регионов. Его участником стала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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#спецоперация
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