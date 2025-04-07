Председатель «ГТО» в РТ заявил о нехватке финансирования и специалистов

Основные проблемы в системе ГТО в Татарстане – недостаток специалистов и нехватка финансирования. Об этом сообщил председатель региональной общественной организации «Готов к труду и обороне» РТ Эдуард Иванов на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Одна из основных проблем – текучка кадров. В 2024 году сменилось 45 специалистов. Прибыли 21 человек, убыли – 24 из 85 сотрудников», – рассказал он.

По словам Иванова, чтобы работать в системе ГТО, каждый новый сотрудник из района проходит обучение в Казани. «С полученными знаниями он возвращается в муниципалитет и начинает продвигать комплекс ГТО среди населения. Обучили, приехал, два месяца проработал, написал заявление и ушел. И такая ситуация с кадрами – в течение десяти лет», – подчеркнул он.

Иванов добавил, что в 2015 году организация получила финансирование в размере 28 млн рублей, и в течение десяти лет оно не изменилось. «С учетом инфляции, увеличения требований, задач, которые мы решаем на данном этапе развития, этой суммы недостаточно», – заявил он.

Председатель организации уточнил, что средняя зарплата сотрудников составляет от 9 тыс. до 30 тыс. рублей. «Это зависит от количества населения, проживающего на территориях. 23 млн рублей уходит на зарплату и налоги, на внедрение всего комплекса ГТО в республике в год остается всего 4,2 млн рублей», – заметил он.

Присутствующая на заседании член Общественной палаты РТ от РТ Ольга Павлова согласилась с тем, что удержать специалистов за такую зарплату невозможно.

«Понятно, что это бессмысленно. Конечно, финансирования недостаточно, средняя заработная плата у сотрудников – безобразная. Вместе с тем, сегодня она еще и задерживается более чем на 3,5 месяца. Как мы сможем удержать эту команду?» – отметила она.

Павлова также посетовала на то, что в комплексе ГТО почти не участвуют студенты вузов. Кроме того, по ее словам, отсутствует мотивация для сдачи норм ГТО у старшего поколения.

«Может быть, продумать мотивацию? Например, давать бесплатные билеты на крупные спортивные мероприятия. Это же активное долголетие», – резюмировала член Общественной палаты.