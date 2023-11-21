Председатель Госсовета Татарстана провел прием граждан

Прием граждан провел сегодня в Региональной общественной приемной Председателя партии Дмитрия Медведева спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Основная часть вопросов, с которыми к нему обратились жители, касались благоустройства, ремонта дорог в поселках и уличного освещения.

Жительница деревни Каипы Лаишевского района Татарстана Татьяна Гусева по телефону сообщила Мухаметшину о наболевшей проблеме. Она попросила оказать помощь в очистке и благоустройстве центрального озера, добавив, что с этим вопросом жители уже обращались в администрацию района, однако проблема до сих пор не решена.

Спикер татарстанского парламента сообщил, что благоустройство озера было включено в перечень наказов избирателей в рамках Народной программы партии «Единая Россия». В настоящее время завершены работы по постановке озера на кадастровый учет, также проводятся работы по его включению в перечень водных объектов, в последующем планируется разработка проектно-сметной документации и получения госэкспертизы для решения вопроса о включении озера в программу финансирования, пояснил Мухаметшин.

Житель Альметьевска Тимур Алимов обратился с просьбой оказать содействие в ремонте и реконструкции поселковой дороги. По словам заявителя, в поселке, где проживает порядка 100 семей, отсутствует уличное освещение, центральное водоснабжение и тротуары. Мухаметшин поручил рассмотреть возможность включения территории в план работ по благоустройству.