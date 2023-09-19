Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин провел прием граждан

Прием граждан провел сегодня Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Прием прошел в Региональной общественной приемной Председателя партии Дмитрия Медведева. Спикер татарстанского парламента ответил на вопросы жителей Казани, дал поручения профильным ведомствам, ряд вопросов взял на личный контроль.

Президент общероссийской Студенческой федерации всестилевого карате Борис Белов обратился к Председателю Госсовета РТ с просьбой оказать содействие в выделении спортивного зала для тренировки студенческой сборной Татарстана по этому виду спорта.

«В начале ноября в городе Орел пройдут международные соревнования по всестилевому карате, – рассказал Белов. – Однако на сегодняшний день у студенческой сборной нет возможности вести основательную подготовку из-за отсутствия собственного помещения».

Фарид Мухаметшин поручил профильному министерству оказать содействие в решении данного вопроса.

С просьбой помочь в проведении капитального ремонта дома и жилой комнаты к Мухаметшину обратилась 86-летняя жительница Приволжского района Казани Александра Николаевна Синицына. Она проживает в доме по улице Ново-Давликеевская, который построен в 1960 году и давно требует ремонта.

Заявительница в настоящее время проживает одна. Ее сын Виталий Синицын погиб в 1980 году при исполнении воинского долга. В 1987 году улица Фестивальная в поселке Мирный, где Виталий жил и учился, была переименована в его честь, а в школьном музее №129 установлена памятная доска.

Данный вопрос Фарид Мухаметшин взял под личный контроль, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.