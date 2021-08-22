Председатель Госсовета РТ поздравил татарстанцев с Днем флага

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин опубликовал поздравление с Днем Государственного флага Российской Федерации.

Он напомнил, что белый цвет означает свободу и чистоту помыслов, синий – веру и верность, красный – энергию и силу.

«Неотъемлемые атрибуты государства – Флаг, Герб и Гимн – олицетворение национально-культурной идентичности, зримое воплощение духовно-нравственных ценностей, напоминание о том славном пути, который прошла Отчизна в своем развитии», — подчеркнул председатель Госсовета РТ.

«В этот праздничный день от души желаю, чтобы каждый, глядя на величаво реющий Государственный флаг Российской Федерации, испытывал гордость за свою великую страну. И пусть добро и справедливость торжествуют в каждом уголке нашей бескрайней Родины. Мира, счастья и самого крепкого здоровья вам и вашим близким!» — пожелал Мухаметшин.