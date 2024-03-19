Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин провел прием граждан

Председатель Государственного Совета, Секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин провел сегодня прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя партии Дмитрия Медведева.

Исполнительный директор Фонда поддержки детского волейбола республики Руслан Насыров обратился к Председателю Госсовета с предложением разработать меры социальной поддержки молодых тренеров. «Основным направлением нашей работы является разработка различных проектов, направленных на развитие детского волейбольного спорта, – рассказал он, – сегодня мы видим дефицит тренерских кадров. У нас работает две школы олимпийского резерва – в Казани и Набережных Челнах, всего же в городах республики 34 спортивные школы, где есть места для специалистов». По его мнению, нужно усилить меры поддержки молодых тренеров на местах. Как отметил Руслан Насыров, такая программа способствовала бы решению вопроса подготовки спортивного резерва для республики.

Поблагодарив директора Фонда за его предложение, Фарид Мухаметшин отметил актуальность вопроса подготовки и поддержки тренерского состава, сообщает пресс-служба Госсовета РТ «Мы в Федерации волейбола Татарстана занимаемся этими вопросами, и думаю, еще раз вернемся к ним на одном из заседаний Президиума, – отметил он. – Проработаем вместе с Министерством спорта республики».

Ветеран труда, руководитель Казанского общества Рерихов Наиля Абдульманова пришла в Общественную приемную партии с предложением продолжить совместные проекты Казанского общества Рерихов с Ассамблеей народов Татарстана и провести в апреле в Доме дружбы народов конференцию, приуроченную ко Всемирному дню культуры.

Заместитель председателя Совета ветеранов агропромышленного комплекса республики Разиль Саетов обратился к Председателю Государственного Совета с просьбой оказать содействие в поддержке деятельности Совета и проводимых им общественно значимых мероприятий. Фарид Мухаметшин принял обращение в работу.