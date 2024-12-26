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Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин вручил удостоверения мировым судьям
Сегодня Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин вручил удостоверения 22 мировым судьям.
Глава парламента поздравил собравшихся с избранием на ответственную должность и подчеркнул, что мировое судейство республики выполняет огромную работу по обеспечению законности.
«За годы становления и развития мировая юстиция стала надёжным инструментом отправления правосудия. Мировая юстиция рассматривает около 80% всех споров, подсудных судам общей юрисдикции. Только за первое полугодие этого года мировыми судьями республики было рассмотрено более 420 тысяч дел и материалов», –рассказал Фарид Мухаметшин.
По его словам, важными условиями осуществления правосудия является материально-техническое обеспечение, отвечающее современным требованиям. На реализацию республиканской программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан» ежегодно из республиканского бюджета выделяется более 800 млн рублей. В 2022-2024 годах завершены капитальные ремонты в зданиях мировых судей в городах Казань, Елабуга, Чистополь, Азнакаево, Мамадыш. На восьми объектах проведены текущие ремонты.
Особого внимания, по мнению Председателя парламента, требует рассмотрение дел, связанных с расторжением семейных браков.
«Хотя в Татарстане и наблюдается снижение числа расторжений брака на 7%, однако данный вопрос продолжает вызывать беспокойство», – сказал Мухаметшин.
Свои пожелания успехов в профессиональной деятельности мировым судьям высказали Председатель Верховного Суда республики Азат Гильмутдинов и министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.
«Вы прошли непростой отбор и доказали свой высокий профессионализм, обратившись к мировым судьям. Желаю вам всем правильных, законных и, самое главное, справедливых решений. Всегда помните, за каждым делом, материалом, решением стоят судьбы людей», – отметил Гильмутдинов.
Мировой судья судебного участка №4 по Ново-Савиновскому судебному району города Казани Марат Ибрагимов от имени коллег поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что мировые судьи будут отправлять правосудие своевременно и справедливо.
«Торжественное вручение удостоверений мировым судьям в высшем законодательном органе государственной власти в Татарстане стало доброй традицией. Министерство юстиции тесно сотрудничает с судебным сообществом, обеспечивает деятельность мировых судей. Совместно с вами мы решаем главную нашу задачу − создание комфортных условий для жителей республики, которые обращаются к мировым судьям для защиты своих интересов и прав. Желаю вам твердости и принципиальности в принятии решений», – подчеркнул Рустем Загидуллин.
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