Председатель Госкомитета РТ по закупкам рассказал о возможностях офсетного контракта

Председатель Госкомитета РТ по закупкам Руслан Сабиров на VI Межрегиональном Форуме по государственно-частному партнерству рассказал о возможностях использования механизма офсетного контракта.

Он сообщил, что возможность заключения контрактов со встречными инвестиционными обязательствами предусмотрена Законом 44-ФЗ с 2016 года. Однако большинство регионов так и не смогли реализовать такую возможность, отметил Сабиров.

Председатель Госкомитета РТ по закупкам рассказал о причинах, которые этому препятствуют, а также озвучил предложения, которые позволят реализовать механизм офсетного контракта более широко, в том числе через изменение федерального законодательства в сфере закупок и ГЧП.

Фактически офсетные контракты или контракты со встречными инвестиционными обязательствами – это вариант государственно-частного партнерства, но заключают их согласно Закону 44-ФЗ. Такой контракт заключается заказчиком от имени региона и предусматривает гарантированный долгосрочный заказ (до 10 лет), под который поставщик создает в регионе производство этого товара. Учитывая, что офсетные контракты предполагают работу в течение длительного срока, для поставщиков-производителей это стимул открывать производство, налаживать сбыт. Кроме того, локализация производства экономически выгодна власти и бизнесу, а также потребителю, рассказал он.

Напомним, двухдневный VI Межрегиональный форум по государственно-частному партнерству прошел в Казани в IT-парке им. Башира Рамеева 27-28 ноября. Организатором мероприятия выступило Агентство инвестиционного развития Татарстана, которое является уполномоченным органом по реализации проектов государственно-частного партнерства в РТ.

В первый день Форума состоялись пленарные заседания, посвященные успешной реализации проектов ГЧП в сфере IT, промышленности и здравоохранения, а также нормативно-правовому регулированию ГЧП.

Ключевыми темами второго дня форума стало обсуждение вопроса использования механизма офсетного контракта, а также обсуждение проектов ГЧП в спорте, образовании и ЖКХ, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.