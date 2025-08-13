Председатель Госкомитета РТ по биоресурсам стал наставником победителя «Батырлар»

Председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков стал наставником одного из победителей республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана» – ветерана СВО, лейтенанта Кирилла Дмитриева.

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

Сегодня военнослужащий встретился с заместителем председателя Госкомитета Радиком Мутахаровым. Во время разговора он поделился впечатлениями о работе внештатным инспектором по охране природы на общественных началах, которую недавно начал.

Ветеран СВО отметил, что имеет большой опыт общения с молодежью, и выразил желание применять его в дальнейшем для экологического просвещения подрастающего поколения на благо республики.

«Большое спасибо Рустаму Нургалиевичу за возможность принять участие в этой важной программе. Это очень важно, как меня самого, так и для сотрудников Госкомитета, которым могу подсказать новые идеи и подходы в работе. Возможность заниматься общественной деятельностью в качестве педагога для подрастающего поколения позволяет не просто передавать ценный жизненный опыт и профессиональные компетенции, но и формировать будущее общество», – сказал Кирилл Дмитриев.

Скоро на сайте «Татар-информа» выйдет подробный материал о ветеране и его истории участия в проектах «Батырлар» и «Наставник СВО».

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и является республиканским аналогом федеральной программы «Время героев». Он направлен на социальную и профессиональную адаптацию военнослужащих, вернувшихся к мирной жизни.