Председатель Госкомитета РТ по биоресурсам поучаствовал в «Елке желаний»

Руководитель Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам Федор Батков присоединился к благотворительной инициативе «Елка желаний». Он осуществил заветную мечту девятилетнего казанского школьника Халиля, который давно хотел получить умную колонку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Чудеса случаются не только в сказках… Когда среди предпраздничных хлопот тебе доверяют заветную мечту, вспоминаешь о главном – о доброте, которая живет в каждом из нас. Ведь каждому ребенку приятно верить в чудеса и видеть, как его желания становятся реальностью», – рассказывают в пресс-службе Комитета.

Акция «Елка желаний» проводится в России ежегодно с 2017 года и охватывает детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот, детей из малообеспеченных семей, детей военнослужащих и мобилизованных, а также детей, проживающих в зонах конфликтов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в некоторых российских регионах, пострадавших от обстрелов.