В центре села Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои, инициатива находится у бойцов Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов, плюс идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации», – цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, солдаты ВСУ оказывают мощное сопротивление. Глава движения отметил большое количество применяемых украинской армией дронов. Активно применяется артиллерия, битва за Работино продолжается, передает агентство.