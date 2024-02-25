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Председатель движения «Мы — вместе с Россией»: В селе Работино идут ожесточенные бои
В центре села Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои, инициатива находится у бойцов Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов, плюс идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации», – цитирует его РИА Новости.
По словам Рогова, солдаты ВСУ оказывают мощное сопротивление. Глава движения отметил большое количество применяемых украинской армией дронов. Активно применяется артиллерия, битва за Работино продолжается, передает агентство.
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