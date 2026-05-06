Муфтий Гайнутдин обратился к Путину с письмом о законопроекте, ограничивающем богослужения в квартирах

Председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором обозначил позицию ДУМ РФ по проекту федерального закона №1149587-8 «О внесении изменений в статьи 16 и 24 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" и статью 17 Жилищного кодекса РФ», сообщается на официальном сайте Совета муфтиев России.

Законопроект запрещает религиозные мероприятия в нежилых помещениях многоквартирных домов и пристройках к ним. Для жилых помещений он ограничивает богослужения удовлетворением индивидуальных духовных потребностей лиц, проживающих в них на законных основаниях – молиться в квартирах смогут только прописанные жильцы. Также законопроект запрещает в этих помещениях миссионерскую деятельность: совместная молитва будет признана таковой, если кто-то из присутствующих исповедует другую религию.

Гайнутдин обратил внимание президента, что принятие законопроекта может нарушить конституционные права граждан на свободу вероисповедания. Из многих регионов поступают обеспокоенные обращения имамов и религиозных объединений.

«Веками функционирование религиозных общин в России строилось на совместном, общинном проведении обрядов жизненного цикла, в том числе в своих жилых помещениях. В сегодняшних условиях к ним добавились социальные мероприятия в поддержку специальной военной операции. В помещения религиозных организаций, находящиеся в собственности или на правах аренды, на совместные молитвы каждодневно приходят ветераны СВО, члены семей мобилизованных и добровольцев. В этих же помещениях проходят поминальные богослужения по павшим бойцам», – говорится в письме.

Глава ДУМ РФ также указал на противоречие между разрешением законом собираться дома на праздники и запретом на коллективные богослужения. По его мнению, законопроект носит разобщающий характер и препятствует формированию гражданского единства.

Гайнутдин обратил внимание на дефицит мусульманских культовых помещений: в Москве и многих других субъектах наблюдается серьезная нехватка помещений для совершения обязательных молитв. Обращения о выделении земельных участков под строительство культовых объектов и помещений для молитв остаются без внимания, поэтому верующие вынужденно используют для этого жилые и нежилые помещения.

Председатель ДУМ РФ подчеркнул, что предлагаемые ограничения могут стать одной из причин религиозной радикализации, и предложил президенту закрепить на законодательном уровне механизм создания при органах государственной власти субъектов и местного самоуправления рабочих групп по оказанию содействия в предоставлении религиозным объединениям помещений для их деятельности.