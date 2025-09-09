Председатель ЦИК Татарстана встретился со студентами КГМУ

Фото: Телеграм-канал ЦИК РТ

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев провел встречу с первокурсниками Казанского государственного медицинского университета. Основная тема беседы – предстоящий Единый день голосования, 14 сентября, и роль молодежи в избирательном процессе. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

На встрече также выступили ректор КГМУ, депутат Госсовета Татарстана Алексей Созинов и депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. В числе обсуждаемых вопросов была возможность голосования для студентов, проживающих не по месту прописки.

Фото: Телеграм-канал ЦИК РТ

Кондратьев подчеркнул важность участия молодых граждан в выборах и напомнил, что до 10 сентября действует сервис «Мобильный избиратель». С его помощью можно выбрать любой удобный участок для голосования в республике или воспользоваться экстерриториальным участком в Москве.

По данным ЦИК, в 2025 году впервые получат право проголосовать около 40 тыс. жителей Татарстана. Всего в республике насчитывается более 900 тыс. молодых избирателей в возрасте до 35 лет.

Фото: Телеграм-канал ЦИК РТ

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).