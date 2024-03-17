Председатель ЦИК Татарстана подвел итоги третьего дня голосования на выборах Президента

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Татарстане подвели итоги третьего дня голосования на выборах Президента России. На 18:00 свои голоса за кандидатов отдали 81,47% жителей республики, при этом в Казани проголосовали 69,27%, а в Челнах – 81,75%. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге по итогам всего голосования.

«В Татарстане все три дня работали миссии наблюдателей из семи стран и миссия наблюдателей из СНГ. Со стороны международных наблюдателей нареканий, замечаний на организацию голосования не зафиксировано», – отметил Кондратьев.

Он отметил, что все избирательные участки охвачены видеоконтролем. и трансляция велась и продолжается в круглосуточном режиме в центре общественного наблюдения. Кондратьев также подчеркнул, что центр будет работать до момента ввода итоговых протоколов последних избирательных комиссий ГАС «Выборы».

«На настоящий момент нарушений не выявлено. Происшествий на избирательных участках не зафиксировано. Голосование прошло спокойно, в штатном режиме. Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано, жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало», – добавил председатель ЦИК РТ.

Он рассказал, что члены участковых избирательных комиссий должны объявить результаты не позднее 19 марта, а избирательные комиссии субъектов России не позднее 21 марта.

Кондратьев также выразил уверенность, что завтра получится опубликовать предварительные данные. Он также поблагодарил всех, кто принимал и продолжает принимать участие в подготовке и проведении безопасных, открытых и легитимных выборов.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходили три дня – 15, 16 и 17 марта. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они отдавали свой голос за одного из четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (от партии ЛДПР), Николая Харитонова (от партии КПРФ) или действующего главы государства Владимира Путина (как самовыдвиженец). В 20.00 избирательные участки в республике закрылись.