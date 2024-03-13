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Председатель ЦИК РТ встретился со студентами медуниверситета Казани
В преддверии выборов Президента России председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев встретился со студентами казанского медицинского университета. Среди других спикеров также оказался председатель Экспертного совета при ЦИК Татарстана Роман Беляков.
Как сообщили в пресс-службе ЦИК РТ, в процессе общения спикеры ответили на вопросы, касающиеся организации выборов в России, а также подчеркнули важность участия молодежи в предстоящих выборах главы государства.
В завершении встречи Кондратьев и Беляков вручили памятные сувениры студентам, а учащихся, которым с 15 по 17 марта исполнится 18 лет, пригласили на выборы Президенты РФ.
фото: ЦИК РТ
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