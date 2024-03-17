Председатель ЦИК РТ во время телемарафона рассказал, где любит отдыхать с семьей

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев любит отдыхать вместе со своей семьей на даче на Волге. Его хобби — ловля рыбы. Об этом гость 12-часового телемарафона «Всей семьей на выборы» рассказал сегодня в прямом эфире на ТНВ.

«Любимое место отдыха — дача, где обычно собираются все родственники. Собираемся всей семьей на праздники, по субботам и воскресеньям на Волге, в красивом месте. Это наше семейное гнездо. Мое хобби — рыбалка. Как на берегу Волги не заниматься рыбалкой? Мое хобби разделяют друзья и приезжают из разных регионов страны. Жена занимается садоводством», — сообщил он.

Отметим, что марафон «Всей семьей на выборы» продлится до 22:00. Ожидается, что посетителями станут свыше 100 гостей — это известные семьи республики, медиа-персоны, звезды татарской эстрады со своими родными.

Интересно, что в прямом эфире зрители смогут увидеть и мероприятия с «Ак Барс Арены». Там хедлайнерами концерта станут Хабиб, музыкальные коллективы «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кар-мэн» и Ваня Дмитриенко.

Также в рамках телемарафона будут показаны репортажи из избирательных участков, где огласят данные о явках на выборах Президента РФ.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят еще 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).