Председатель ЦИК РТ: Татарстанцы проявили повышенный интерес к голосованию на дому

В ходе выборов в Госдуму РФ у жителей Татарстана наблюдается повышенный интерес к голосованию на дому. Об этом сообщил сегодня в Едином информационном центре в Казани Андрей Кондратьев.

«До 14.00 мы принимаем заявки на голосование на дому. Если гражданин не может самостоятельно посетить участок или покинуть свою квартиру, то может обратиться в участковую комиссию, сообщить о намерении проголосовать на дому. Можно позвонить в участковую избирательную комиссию или оставить устное обращение. Несмотря на то, что это колоссальная нагрузка на членов УИК, но мы с этим справимся и обеспечим избирательное право. Повышенный интерес к голосованию на дому, порядка 10% проголосовало на дому», — сказал он.

В Татарстане в течение двух дней проголосовало 57,5% избирателей. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам (Азинскому и Студенческому) и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.