Председатель ЦИК РТ: «Молодежь – это будущее избирательной системы»

Влияние молодежи на выборные процессы в Татарстане продолжает расти, и именно доверие молодых избирателей обеспечивает устойчивость избирательной системы республики. Об этом заявил глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, выступая на ежегодной студенческой научно-практической конференции по избирательному праву.

«Студенчество – это мощная объединяющая сила. От того, насколько ребята доверяют избирательной системе, зависит их дальнейшее участие в выборах», – сказал Кондратьев, открывая конференцию.

Он отметил высокую вовлеченность молодых избирателей в Татарстане в прошедших кампаниях.

«В 2024 году на выборах президента Российской Федерации участвовало 86 тыс. впервые голосующих ребят, которым исполнилось 18 лет. По данным ЦИК РТ, на муниципальные выборы тогда пришло свыше 91% впервые голосующих», – подчеркнул глава Центризбиркома.

Кроме того, в сентябре этого года в республике впервые прошли выборы Раиса Татарстана, депутата Госсовета РТ по Мелекесскому округу №18 и муниципальных депутатов.

«Мы избрали 7,5 тыс. муниципальных депутатов. Если взять всю Россию, из всех выбранных депутатов 6,5 тыс. – молодые люди. 660 депутатов в РТ из числа молодежи впервые вошли в депутатский корпус. Это ваши коллеги, многие из них являются студентами высших учебных заведений республики. Это очень важные цифры», – сказал Кондратьев.

Глава ЦИК РТ также заявил, что многие инициативы, предложенные студентами в предыдущие годы, фактически стали частью стандартов избирательной системы Татарстана.

«Мы сначала не верили в эту студенческую конференцию, но, когда предложенные вами традиции начали превращаться в стандарты, мы уже не можем представить систему без школы избирательного права, клубов молодых избирателей и кадровых проектов», – поделился он.

Кондратьев также подчеркнул значение молодежной активности не только в статусе кандидатов.

«У нас больше 16 тыс. наблюдателей на выборах. Вы можете быть наблюдателем, волонтером, участником молодежного совета ЦИК. Главное – проявлять активность и идти вперед. Мы искренне надеемся на молодежь, потому что вы – это будущее нашей избирательной системы», – заключил он.

Ежегодные студенческие конференции ЦИК РТ проводятся для формирования молодежного актива и развития избирательного просвещения. Конференция 2025 года впервые проходит в формате презентации молодежных проектов с последующим тайным голосованием. В рамках мероприятия прошло подписание соглашения о сотрудничестве между ЦИК Татарстана и Минмолодежи РТ, а также протокола о взаимодействии Молодежного совета ЦИК и Лиги студентов РТ.