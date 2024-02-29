Председатель ЦИК Татарстана пригласил студентов на «свидание с избирательным участком»

Андрей Кондратьев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На предстоящих мартовских выборах Президента России в Казанском государственном энергетическом университете будет организована работа четырех избирательных участков. В вузе учатся около 12 тыс. студентов. Молодых людей сегодня пригласил на выборы председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев.

«Четыре избирательных участка — это серьезная ответственность. Все участки готовы. Мы надеемся, что молодые люди проявят гражданскую позицию и придут на выборы. 15-17 марта пройдет важнейшее событие — выборы Президента Российской Федерации», — сказал он на встрече со студентами в вузе.

Спикер отметил, что это будут не просто выборы, а эпохальное событие, которое определит будущее нашей страны на годы вперед.

«Никогда выборы не проводились в условиях специальной военной операции. Гибнут люди, наши герои защищают Родину, и это реальность. Никогда еще не было такого, чтобы весь мир экономически воевал с одной страной, и это сейчас происходит. С нашей страной развязана информационная война. Очень важно, что руководство нашей страны приняло решение — выборы пройдут в соответствии с законом», — сказал Андрей Кондратьев.

По его словам, приход на избирательные участки — конституционное право татарстанцев. А учитывая непростую ситуацию, это еще и вопрос поддержки страны. Всего по республике насчитывается более 2,9 млн избирателей, в том числе 800 тыс. молодых людей. Примерно 214 тыс. молодых избирателей будут голосовать впервые.

«Мы всегда гордимся тем, что татарстанцы активно голосуют. Люди приходят голосовать с хорошим настроением. Я рад, что у вас состоится это свидание с избирательным участком», — подчеркнул председатель ЦИК РТ.

Ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов сообщил студентам, что уже прикрепился к избирательному участку, который находится в общежитии вуза. Вся процедура заняла не более пяти минут.

«15, 16 и 17 марта мы ждем вас на избирательных участках, будем рады вашему приходу. Эти выборы — инвестиции каждого в будущее и ответ на главный вопрос — каким будет наш город, село, республика и наша великая Россия», — подытожил Кондратьев.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).