Председатель Ассоциации НОМ Брод отметил высокую активность избирателей в Татарстане

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан состоялась рабочая встреча председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева с членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателем Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александром Бродом. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Визит Александра Брода в Казань проходит в рамках двухдневного межрегионального семинара с участием федеральных экспертов, посвященного вопросам обеспечения общественного наблюдения на выборах. В рамках рабочей поездки Брод посетил ЦИК Татарстана, где обсудил с руководством комиссии подготовку к предстоящим выборам Раиса Республики Татарстан, организацию избирательной кампании, а также меры по обеспечению общественного контроля.

Андрей Кондратьев подчеркнул, что приоритетом для комиссии является соблюдение законодательства и открытость на каждом этапе избирательного процесса. Он отметил значимость общественного контроля, экспертного сопровождения и взаимодействия с политическими партиями как ключевых направлений работы ЦИК.

Александр Брод в свою очередь дал положительную оценку текущей работе избирательной системы Татарстана и традиционно высокой активности граждан.

«В Татарстане избирательные кампании всегда проходят активно, динамично, с высокой явкой. Это закономерно, поскольку каждый житель республики видит реальные позитивные изменения в экономике, социальной сфере, благоустройстве в каждом населенном пункте. Это видно и каждому приезжему – качественные дороги, ухоженные дворы, обновленные фасады. Все это формирует оптимизм и желание, чтобы позитивное развитие продолжалось», – заявил Александр Брод.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено взаимодействию избирательных комиссий с гражданами. Брод положительно оценил работу ЦИК Татарстана по информированию населения о выборах и выделил проект «ИнформУИК», в рамках которого члены участковых комиссий лично приглашают граждан на голосование. По его мнению, это эффективная форма коммуникации с избирателями.

Эксперт также заявил, что предстоящая избирательная кампания обещает быть насыщенной и конкурентной. Он подчеркнул, что уже на подготовительном этапе представители различных политических партий, включая непарламентские, обращаются в избирательные комиссии для консультаций по вопросам выдвижения кандидатов.

Напомним, выборы Раиса Республики Татарстан состоятся 14 сентября 2025 года.