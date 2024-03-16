Председатель АНО «Я смогу» Марат Ильясов проголосовал на выборах

Председатель Автономной некоммерческой организации (АНО) по содействию людям с ОВЗ «Я смогу» Марат Ильясов принял участие в выборах Президента России. Он отдал свой голос на избирательном участке № 1024, в Бавлинском районе. Напомним, данный пункт расположен в СОШ №3 (ул. Ленина, 17).

«16 марта мы всей семьей пришли проголосовать. Это наша традиция и мы всегда принимаем участие, когда дело касается будущего нашей республики и страны! В эти выходные решается судьба России, ее будущее - дальнейшее развитие и благополучие!», - написал Ильясов на своей странице «ВКонтакте».

Он также подчеркнул, что каждый человек постоянно делает выбор идти вперед и бороться, или все пустить на самотек.

«Многие находят тысячи причин и оправданий неудач, но всегда есть способ победить!», - отметил председатель АНО «Я смогу».

Выборы Президента России стартовали 15 марта. В регионе начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

фото: страница «ВКонтакте» Марата Ильясова